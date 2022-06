El color de tu sofá afecta tu cabeza

Name Design Studio

No le tengas miedo a las combinaciones extravagantes de colores. Tampoco a los estampados surrealistas, ni mucho menos al muebles que por lo general no se revisten en tela. Un gavetero forrado ¿Por qué no?

Aquí vemos una curiosa utilización de las telas en este mueble. Un gavetero forrado con telas mostrándonos una forma originalisíma de emplear este material y poniendo en juego la habilidad del carpintero también. Si encuentras un carpintero con estas habilidades y si además cumple con la terminación del mismo en el tiempo previsto, por favor recomiéndamelo, o en todo caso escóndanlo para su propio beneficio.

