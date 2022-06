5 hábitos que hacen tu cuarto más bello y relajante

Si la sabana es adecuada y el diseño es minimalista, blanco y con solo lo necesario; el resultado no es otro que el descanso. Si la sabana está recién lavada el descanso es suave y está garantizado. Una ducha tibia antes de dormir es recomendable. Coloca la sabana bien dispuestas en la cama. Usa sabanas de algodón ligero para el verano o tela de franela para el invierno. En ambos casos deben ser suaves. Observa con que sabanas duermes mejor y no sigas experimentando con la que no