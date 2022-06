Inspirado en el diseño paramétrico

A los arquitectos no les bastó con hacer una genial barra, si no que a demás nos quieren brindar la sensación de estar volando o mejor dicho: parados en el aire, gracias a la idea de colocar un sector con el suelo totalmente transparente, así es (espero que no sufras de vértigo). Me recordó a un artículo muy interesante que leí recientemente sobre confiar en el vidrio, ¿confiarías?