20 Imágenes de fachadas que te inspirarán a diseñar la casa de tus sueños

La tecnología siempre nos sorprende con sus avances y su capacidad de mejorar nuestro entorno, no existe profesión al mundo que se encuentre ausente de estos cambios y mejoras. En la arquitectura, por ejemplo, la tecnología ha logrado muchos cambios, no solo desde el punto de vista constructivo, que nos ha hecho cambiar nuestra manera de diseñar, sino también desde el punto de vista técnico. Ya no es necesario tener grandes edificios para albergar a un gran número de dibujantes, ni es necesario hacer cientos de maquetas estudio para entender la volumetría de los edificios. Todo esto cambió gracias a las diversas plataformas de dibujo y modelación en 3 dimensiones. Existes diversos programas y motores de render que son capaces de crear imágenes que nos ayudan a visualizar nuestras ideas y ayudan a venderlas.

Ejemplo de esta afirmación son las siguientes 20 fachadas, todas realizadas a partir de modelos 3D renderizados. El objetivo es ver tu casa antes de que esté construida, ¿no es esto genial?