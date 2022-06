13 errores al decorar tu cocina

l azul rey y los gabitenes bicolores no son nada atractivos y hacen que el espacio se vea más pequeño de lo que es en realidad. Unificar es la clave. Mejorar esta cocina no es trabajo difícil. Lo único que debes hacer es colocar gabinetes nuevos y unidades de almacenamiento que no generen tanto peso en el área superior de la cocina. Tenerlos de color crema o blanco será la mejor acción en años que podrías haber implementado.