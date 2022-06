Dos generaciones, un espacio

Pues esa es una decisión honestamente que nunca he tenido que tomar, y seguro ustedes tampoco, nada más divertido que leer sobre Adán y Eva mientras mordemos una manzana teniendo conciencia de que todo lo demás no fue nuestra culpa. Ya no tenemos las frutas en este espacio, pero sí La librería, que llena este espacio de una excelente selección de ejemplares.