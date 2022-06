23 fotos de cocinas rústicas ¡para copiarlas totalmente!

Remodelar la cocina con estilo rústico no es tarea fácil. Los materiales, técnicas, colores y revestimientos deben ser los adecuados; no es bueno sacrificar la funcionalidad de tu cocina por la estética, la meta es que tu cocina sea lo más útil y acogedora posible. ¡Pero todo empieza con una idea! Topes de concreto, paredes de ladrillo, gavinetes de madera con efecto gastado, todo es válido. Te invito a que veas (y disfrutes) estas 23 hermosas imágenes de cocinas rústicas. Tu cocina no tiene por qué ser exactamente igual, pero pudes tomar pequeñas ideas por aquí y por allá para te animes a transforar la tuya.

¡Vamos a verlas! Luego las compartimos con nuestros amigos.