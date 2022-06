¡¡Ideas para los 15 años de tu hija!!

Lima Limão- Festas com charme

Lima Limão- Festas com charme

Coloque la mesa principal donde sea el centro de las miradas, pero que no interrumpa el paso de los invitados. El ser delicados es lo que va a marcar la pauta, no sólo se debe incorporar el color rosa, hay que jugar con tonalidades que encanten a simple vista, animense a colocar adornos florales altos como los de la foto que enmarcan y aportan jerarquía a la decoración. No hace falta que vayas tras un mantel inmenso y elaborado, si en casa de la abuela tienen una mesa como esta, usenla, se hará notar por sí sola.