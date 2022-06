Ideas para elaborar tus obras de arte

Cuando el caballo, es actor de una obra de arte, muchos no se resisten a admirarlo. ’El ser humano se refleja en el caballo cuando lo admira. Los caballos perciben nuestros sentimientos e incongruencias y reaccionan conforme a ello. No mienten, no manipulan, no tienen ego. En diez minutos frente a un caballo aprenderás mucho de ti mismo. Los caballos son tímidos, pero valientes ante circunstancias peligrosas, aman la libertad y el aire en la frente. Son elegantes y trabajadores. Pues bien, podrías investigar mucho más sobre ellos y amarlos. Ahora… si puedes pintarlos. Una opción, es calcar la figura y si deseas que sea más grande, llévala a un centro de fotocopiado y pide agrandarla. Luego transfiere la figura a un lienzo, cartón o madera; usando papel para calcar. Toma un pincel, algodón o la punta de un trapito y sobre las líneas calcadas vas repasando. Piensa en el caballo (en este caso). Puedes seguir los trazos de la figura que previamente seleccionaste. Con paciencia, no hay riesgo. Te felicitaran.