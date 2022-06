¡Cortinas Clásicas!

Durante el periodo Napoleónico las telas toman importancia de la mano con los drapeados. Desde ese momento las telas suntuosas, bordadas con joyas y piedras preciosas, se asoció a las riquezas, por ser usadas por la corte en cortinas.

La cortina no ha dejado de mostrar sobriedad y elegancia, sin quitar nada a la decoración circundante. En la actualidad, aunque las cortinas no signifiquen el estatus social de una persona, no dejan de hacer referencia al glamour que ellas implican.

En la decoración son un elemento de vital importancia, ya que agregan apariencia y sin ella la decoración seria simple. La gran variedad de materiales, tamaños y texturas así como también los diferentes estilos para su elaboración, nos lleva a pensar, que es un recurso para no desperdiciar.

Sin embargo el tipo de cortina debe estar al unísono con el estilo de la decoración. Te presento algunos ejemplos, que he tomado de la guía de espacios de homify.