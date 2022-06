Hamacas, chinchorros y sillones colgantes en tu hogar

Los tonos naranja y amarillo de la hamaca, junto al árbol floreciente y una mesa a punto de ser servida no puede ser un retrato más criollo. ¿Quién dijo que una hamaca no puede estar en la cocina, por ejemplo? si es abierta como ésta, que además tiene mucho verde natural alrededor, se vale perfectamente ubicar una colorida que vaya a tono, no solo con el color blanco de las paredes, sino con la alegría del ambiente, la alegría de compartir una comida en familia.