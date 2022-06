¿Cocinas de madera? Anota éstos 10 consejos

Uno de los materiales que más calidez aporta al hogar es la madera, quizás desplazada porque suelen resaltarse más sus puntos negativos que sus indiscutibles bondades. Pero en este artículo no solo reconocemos el especial y distinguido toque que le da a las cocinas, sino que también instamos a lucirla de alguna u otra manera en el corazón del hogar por su increíble versatilidad para los acabados. No tengas miedo de hacer de este material el protagonista de tu cocina ¡seguramente no te arrepentirás!