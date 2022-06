15 Fotos de un apartamento pequeño pero espectacular

Este apartamento te encantará de principio a fin ya que tiene múltiples espacios donde puedes descansar, divertirte, entretenerte y sobre todo, vivir. Uno de los aspectos más atrayentes de este apartamento es su decoración tan atrayente y magnética donde el amarillo y los colores crema son la mezcla perfecta para hechizar a más de uno durante su recorrido. El estilo moderno y minimalista es la mejor de las opciones cuando quieres decorar tu apartamento y no cuentas con mucho espacio. Lo interesante consiste en mantener cada área de la casa combinada entre sí, desde los elementos decorativos hasta los muebles principales. La sala, los cuartos y el baño son un ejemplo fiel de todos estos aspectos. Para ti que buscas variedad y estética, los expertos de homify tienen para ti este libro de ideas fascinante.

Aspectos muy importantes a tener en cuenta cuando decores el tuyo:

- Aprovecha el espacio que tienes en el cuarto para diseñar un escritorio modesto donde los niños puedan hacer las tareas del colegio. Como verás es muy fácil construirlo ya que solo necesitan algunas repisas y ciertos estantes para poder almacenar sus libros y cuadernos. Puedes instalar además un televisor para que quede justo frente a la cama, y sea muy cómodo para ellos disfrutar de sus canales favoritos.

-Dale al cuarto un aspecto único e interesante que los haga permanecer en ellos todo el día. Uno de los factores más importantes por los que un niño desea tener su habitación solo es porque de alguna manera sentirá libertad y privacidad. De esta forma, se desarrolla una especie de independencia. Coloca espejos en las paredes para ampliar la visual y que el cuarto se vea más grande de lo que es.

-Con un toque mágico, harás brillar tus espacios comunes. Los apartamentos suelen ser algo monótonos en este caso lo mejor que puedes hacer es pintar la pared principal con un color tan llamativo como el amarillo y por qué no inspirarte en tus artistas de rock favoritos para hacer un homenaje para ellos en la pared. Puedes transformar la sala aburrida en un santuario dedicado en lo que te gusta.

-Divide cada elemento según su color. Esta es una excelente forma de aportar simplicidad y equilibrio en la escena. No se trata de llenar todo con colores estruendosos sino más bien saberlos combinar entre sí para crear una buena combinación. Cuando los espacios son pequeños debes tener mucho cuidado para desarrollar esta estrategia puesto que sería muy arriesgado, podrías abusar del color.

-Aunque la habitación no sea la más grande puede ser una que llame la atención. A veces nos preocupamos porque el cuarto sea más grande de lo que es pero no nos damos cuenta de lo mucho que podemos aprovechar los centímetros que tenemos por lo que te recomendamos tener un sofá cama en vez de una cama grande. Aprovecharás el pasillo que resta y la habitación lucirá más prolija.

-Haz que el cuarto principal sea un lugar lleno de serenidad, estética y diseño moderno. Lo que más nos gusta de este apartamento es que observamos cómo cada detalle es protagónico, en este caso notamos la importancia de usar las cortinas para dar privacidad y dinamismo al área. Colocar el televisor dentro de un mueble con vidrios transparentes es maravilloso y tiene hasta una imagen muy futurista.

-La cocina puede ser pequeña pero tú puedes convertirla en un espacio digno para disfrutar y preparar tus alimentos con total comodidad. Hoy queremos que conozcas lo mejor de este apartamento, nos encanta porque se distribuye cada área a la perfección destacando la funcionalidad y la estética. Como podemos observar se ha instalado una mesa para comer y una estantería muy práctica como unidad de almacenamiento.

-La iluminación es muy importante no solo en la cocina si no en todos los espacios. Procura que las lámparas iluminen bien, en ciertos lugares no nos llega la luz natural por lo que siempre es beneficioso contar con luz artificial que te permita visualizar lo que estás haciendo y hasta lo que cocinas o comes. Es muy desagradable no tener una visualización exacta de lo que estamos digiriendo.

-Una cocina llena de sorpresas es lo que todos necesitamos. Queremos invitarte a aprender a distribuir los espacios de tu cocina. Fíjate bien cómo puedes hacer para que tu cocina tenga un área especial de lavandería, es impresionante cómo puedes organizar la línea blanca sin complicaciones y en el mismo espacio de la cocina. Lo más conveniente es que conozcas el tamaño de cada elemento para que sepas en dónde es mejor ubicarlos.

-Para organizar las áreas más concurridas lo mejor que puedes hacer es colocar cestas donde puedas guardarlo todo. Selecciona algunas para colocar jabones de todos los tipos, suavizantes y hasta paños de limpieza. De esta forma sabrás en dónde se ubicará todo y cualquier persona podrá conseguirlo en caso de que necesite lavar su ropa. Mientras más ordenada esté tu casa más limpia lucirá.

- Al hablar de la cocina es imprescindible no describir el área donde se preparan los alimentos, este lugar además de limpio debe estar muy ordenado. Notamos la distribución en este apartamento y nos parece maravilloso porque distribuye de manera equitativa cada diferente zona: El lavaplatos, la encimera, la cocina y la campana. Todos estos aspectos deben estar fríamente calculados para que puedas cocinar a gusto.

- Contar con un práctico comedor es la mejor forma de darle belleza a tus espacios comunes. Si tienes una cada con modesta pero hermosa no puedes olvidarte del comedor. Compra uno de madera que combine con el resto de la decoración. Coloca elementos decorativos como cuadros y plantas para embellecer y destacar el lugar, así como lámparas y piezas con diseños interesantes.

-Una buena opción para decorar la cocina de nuestra casa es usando el acero inoxidable como primera opción. Muchos propietarios diseñan este espacio tomando en cuenta el estilo de toda la casa y combinan la madera con el acero. Trata de escoger modelos similares de la nevera, los gavetines y gabinetes. No olvides que la cocina es una espacio común que siempre debe estar a la altura.

-En relación al diseño de la sala, te sugerimos inclinarte por el diseño de muebles modernos y con formas atractivas para tenerlos como elementos únicos en nuestro hogar. Puedes combinar diferentes texturas desde las alfombras, cojines, cortinas y hasta la tela del tapizado de muebles. Usar el diseño a tu favor puede ser renovador para la sala, no se trata de colocar cualquier silla, es más bien de analizar cuál es la correcta.

-El comedor de tu casa puede tener aires modernos y minimalistas. Procura que el espacio tenga mucho color y que lo haga lucir más acogedor de lo que es. Tener cuadros de flores o diseños modernos es una gran opción para que el espacio se vea más delicado. No olvides que la cromaterapia juega un papel importante en cuanto al diseño y al estilo que queremos proyectar en nuestro hogar.