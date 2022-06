Estas son las plantas TODOS debemos tener en el hogar

A quién no le gustan las flores, creo que a muy pocas personas. A veces encuentramos alguien que dice: me gustan, pero no las tengo porque tengo que barrer a cada rato cuando se caen. Es común que esto pase pero es un precio muy pequeño para desistir tener el encanto de su colorido y perfume.

Por lo general las matas que producen flores necesitan del sol y el aire libre pero algunas para nuestro placer se adaptan a la luz de las ventanas y se pueden tener con sombra parcial o dentro de la casa.

Hay flores comestibles hemos encontrado que muchos no saben por ejemplo que el brócoli es una flor así como las alcaparras, tan ricas encontrárselas en las hallacas. También las margaritas, el jazmín y la lila son comestibles en infusiones o ensaladas, así que tenemos que no solo son hermosas sino que conociéndolas nos sirven para completar una buena comida.