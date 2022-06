Decorar con Hierro Forjado

¿Qué les parece esta cama? Es de hierro y es una muy moderna versión de la cama de la bisabuela.

Si revisamos el diseño del copete y de los pies de la cama vemos que no se han repetido sino que los dos dibujos hechos con hierro son parte de un original diseño de conjunto. En esta habitación donde los muebles en general no se distinguen por una tendencia definida, sino que se han juntado en un dormitorio que se ve cómodo y parece pertenecer a una persona que no le gusta tener muchos elementos de diseño interior que complementen su cama, aparte de las mesas de noche y el sofá mas el solitario cuadro que esta sobre el. nada de repisas ni mas adornos.

Los mosaicos del piso tan elaborados con dibujos que cubren como un tapiz el suelo permiten que solo el color blanco sea el dominante en la cama con los cojines en contraste. Asi el hierro negro cobra sobre el blanco del edredon un valor significativo en este cuarto