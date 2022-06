10 Muros decorativos para separar tus ambientes con estilo

Si piensas que por tratarse de un hogar pequeño no es buena idea dividir los espacios con un muro, te equivocas. En esta imagen de, el muro decorativo es compacto pero significativo, no solo porque es de un material distinto que le añade textura y estilo a la decoración, sino porque se puede aprovechar perfectamente además para colocar en él objetos como el televisor y hasta una repisa ¿el resultado? una división de espacios bastante organizada con un elemento que no acorta espacio y es funcional.