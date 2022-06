Decoración de salas de estar: 6 errores que debes evitar

Sofás que no caben y están atravesados, salones que dicen esto es un desorden , iluminación deficiente en la noche y excesiva en el día, colores mal interpretados, salones lúgubres; en fin espacio desagradable y mal estructurado. Menos mal que son errores y pueden acomodarse.

No es suficiente el lujo, los materiales, las texturas y el mobiliario, se requiere algo más, tal vez sentido común, pero para aquellos que no lo tienen, pues es el menos común de los sentidos; podría considerarse alguna reglas de diseño y convertir su hogar en un oasis, aún con muebles no tan bellos.

Te invitamos a un paseo con errores premeditados para que percibas la diferencia con aquellos bien estructurados.