13 Maneras de decorar tu casa si tienes más de 30 años

La calidad de la iluminación no implica solamente calidad de luz, implica iluminación que no dañe la salud y para ello ciertos sistemas son mejores que otros. Cuando se es muy joven se puede pensar que se es inmortal, pero con el paso del tiempo, nos damos cuenta que el tiempo se cuida solo y cada quien debe hacer todo lo posible para que el tiempo sea de calidad y no le reste al futuro.