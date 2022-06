5 Baños pequeños pero espectaculares

Siempre ha existido una fuerte batalla entre el diseño y los espacios pequeños, aún mas cuando se trata del cuarto de baño, ya que no solo es un espacio para el aseo personal, también es un punto de relajación y comodidad donde podemos tomarnos nuestro tiempo para meditar y disfrutar de un buen baño, es por eso que trabajar con un espacio reducido en la construcción del cuarto de baño puede ser complicado, pero no una misión imposible y si no nos crees acá te traemos para ti 5 increíbles cuartos de baño que han logrado transmitir un trabajo espectacular, moderno e innovador en un espacio reducido.

Saca tu libreta y toma notas para que puedes prepararte y trabajar en tu propio proyecto ¡Vamos!