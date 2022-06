5 Tips para hacer una piscina pequeña (sin equivocarte)

Las piscinas de fibra de vidrio son menos costosas que las de hormigón y requieren menos mantenimiento. La superficie dura más y los costes mensuales de mantenimiento son bajos. Como la fibra de vidrio no es porosa las algas y bacterias no se adhieren a la superficie. Pero la fibra de vidrio que uses debe ser aquella que no se manche a futuro por reacciones químicas inherentes a su proceso de fabricación.