Estoy segura que jamás has visto algo parecido, una casa , un estilo, un concepto elegante y limpio pero estricto. Una vez más la madera cumple un papel protagónico a la hora de materializar el diseño de un hogar, que pareciera ser un refugio de ángeles en la tierra, en serio, sin ánimo de exagerar, esto es lo que se siente cuando admiras tanta perfección.

Privilegiados son los que viven en ella, si es que no lo han usado como museo para mostrar un verdadero milagro arquitectónico, que son capaces de cumplir los más afamados profesionales de Londres y aunque en Venezuela también tenemos talento, no hay que negar que esta creación te dejará con la boca abierta y con ganas de ganar en euros para hacer una réplica aquí en tu país. ¿No me crees? Compruébalo tú mismo.