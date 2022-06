Paso a paso: Cómo construir un pequeño caney en el patio de casa

Elegir si nuestro caney tendrá techo o no también es parte del proceso previo a su construcción, no solo por los materiales necesarios para hacerlo, sino también por la elección de muebles correctos para el ambiente al que serán expuestos, ya que si tu caney no tendrá techo, entonces deberás tener muebles que resistan más a la interperie y no se vean tan afectados por los constantes rayos solares que pueden dañar el color y la resistencia de ciertos materiales.