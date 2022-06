7 Muestras hermosas de la decoración caraqueña

Aunque caótica, Caracas es una ciudad llena de inspiración y buen gusto. Nos demuestra que la decoración de tu casa puede ser desde minimalista hasta una decoración muy elaborada, con estilo propio, para decidir que prefieres no debe tener lo que se dice: está de moda; lo que los demás prefieren tener, para estar como se dice in, lo importante es que te sientas a gusto, los colores sean de tu agrado y el estilo… ¡El estilo lo pones tu!

Nosotros en homify te podemos aconsejar que no exageres en demasiado colorido, que no viene bien uno con otro, como te diríamos no pega y de igual forma hay muebles que no vienen bien, en general, con la arquitectura de tu casa, por ejemplo un diseño arquitectónico en concreto a la vista con vidrio, ultra moderno, después le colocan unos muebles Luis XV, pues realmente si ibas a colocar esos muebles, no debiste dejar que el arquitecto te hiciera ese diseño. Por lo general quien define la decoración de su casa, a veces con ayuda profesional, eres tu. Ven con nosotros a ver estas 7 decoraciones caraqueñas, para disfrutarlas en grande.