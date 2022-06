14 Chimeneas decorativas que harán tu casa más acogedora

Sabes qué es realmente una chimenea, verdad, todos sabemos que cuando la vemos la identificamos con seguridad, pero si la vas a definir exactamente tienes que decir que es un sistema usado para evacuar gases calientes, humo o malos olores… Wow, no suena como algo decorativo o romántico, cuando la defines así. Pero es la realidad, algunos opinan que usar una chimenea a leña, para calefacción, no es muy práctico para todo tipo de vivienda. Tienes que tener a mano una provisión de madera todo el tiempo, si no es fácil para ti tenerlo te saldrá más caro el mantenimiento, que una chimenea a gas o eléctrica.

Las chimeneas actuales tienen más ventajas al usuario, están las chimeneas a gas que necesitan también una conexión eléctrica, no queman leña, por lo que no producen cenizas, menos limpieza y mantenimiento, no necesitan tanto espacio al no quemar madera, en poco espacio ya tienes lista tu chimenea. Las chimeneas metálicas, se instalan con facilidad solo necesitan una salida de humo, puedes conseguirlas de diferentes diseños, unas adosadas a la pared y otras que su fuego se vea por todos lados; estas funcionan con leña y calientan espacios entre 70 y 90 m2.

Entonces o romántica a leña o moderna con gas y electricidad, tu decides y después de ver estos modelos podrás tener una idea clara de lo que mejor te conviene.