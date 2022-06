Mas allá de la horizontalidad

Una vez fui a visitar a mi tía en Caracas, empezaba el 3er semestre, y orgulloso llevaba conmigo unos planos y mi maqueta. Producto de los últimos tres meses de mi trabajo y mi lucha contra la procrastinación. Al entrar a su casa me observó y con sorpresa me preguntó: James, ¿Qué tienes ahí, es de la universidad?. Me llené de orgullo y le afirme que le encantaría lo que había diseñado. Y recuerdo que al colocar la maqueta sobre la mesa y mostrarle la casa me dijo: Pero ¿no está como un poquito simple? … Mi orgullo se cayó de las nubes en las que descansaba. Dolió. Por ello hoy me he decidido a explicar a todas las tías que nos leen que estos volúmenes tienen mucha mas complejidad y propósito del que muestran. Que si prestamos atención pueden contarnos una historia, entonces, vamos a ver después del salto que sorpresas nos trae esta simpática y costosa cajita.