Cocinas pequeñas: ¡7 diseños para aprovecharlas al máximo!

¿Y por qué no? las islas de cocina no son unicamente para espacios grandes, también son perfectas para cocinas pequeñas ya que no solo ayuda a delimitar el espacio entre las distintas áreas de tu casa, también te aporta un espacio adicional para poder sacarle provecho, ya sea para sentarte a comer, picar tus verduras o para colocar objetos que no caben en tus repisas en ciertos momentos.

Todo es cuestión de ser practicos sin perder el estilo durante el proceso.