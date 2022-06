El Templo Griego que rascaba las nubes

A simple vista y quizás viéndolo desde la mirada de un peatón es un edificio más en la vida urbana de esa gran ciudad como es Chicago. Como diría Frank Sinatra: Chicago, Chicago, Chicago that's my hometown! en su hermosa canción dedicada a esta ciudad. La ciudad de los rascacielos que compite con otras en ese tema como por ejemplo New York. Pero cuando detallamos el edificio y lo analizamos es que encontramos: similitudes con templos griegos. A recordar la historia.