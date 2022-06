6 consejos para lograr una habitación más luminosa

Un par, tres o cuatro ventanas puede ser una buena solución para crear mejor iluminación en el cuarto, si tienes estas características en tu casa, no las ocultes con cortinas pesadas y oscuras, si quieres más claridad sobre tus espacios, abre las ventanas y deja fluir el aire por toda la casa. Otro medio sería la decoración que coloques, no uses un solo color, une texturas y formas mediante diferentes tipos de sábanas lisas, tejidas o estampadas. Los cuadros o fotografías dicen mucho del gusto de la persona y destacan en un buen diseño de interiores.