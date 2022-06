Un Pequeño Gran Apartamento caraqueño

En este proyecto se han eliminado paredes que en el pasado separaban ambientes. Al librarse de paredes no estructurales (no necesarias para que el edificio se mantenga) la planta se abre y los espacios se agrandan al relacionarse unos con otros sin fronteras que los delimiten. Este concepto no es nuevo pero muchas veces olvidado. Es herencia de la arquitectura moderna y crucial para unificar espacios y aumentar la sensación de amplitud.