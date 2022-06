Viviendas económicas: 50 m² con todo incluído

No sé si ya te has dado cuenta, pero este tipo de arquitectura se ha vuelto moda, dentro de poco las paredes de cemento desaparecerán por completo, pero en mí opinión es una tendencia muy útil, especialmente para los apartamentos pequeños, puesto que no es mentira, que la iluminación natural es de gran ayuda para ampliar los espacios.

De pronto si eres propietario de un apartamento, es claro que no puedes sustituir una pared de concreto por una de cristal, pero en esos casos, una gran idea, es agrandar las ventanas, de esta forma permites que la luz del día penetre con facilidad a la sala, cuarto y cocina (todo depende de la ubicación y hacia a dónde apunta el sol durante el día)