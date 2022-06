10 Cocinas chiquitas para casas pequeñas

Para decorar, muchos son los aspectos que intervienen, pero quizás sea el tamaño del espacio el más determinante. La dimensión del lugar es clave ya que a partir de ella es que se consideran cosas como el tamaño del mobiliario, el color de las paredes, los tipos de materiales a usar, entre otros. Cuando se trata de espacios pequeños puede resultar algo difícil adaptar todo lo que tienes en mente a la realidad, pero no es imposible. Tener un espacio como la cocina, de pocos metros cuadrados, no es un obstáculo para decorarla con buen gusto y mucho estilo. Así que si tienes una cocina pequeña ¡no te desanimes! Que aquí te daremos 10 ideas fantásticas que no te puedes perder.