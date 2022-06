Lámparas de araña – ¿Obsesión de las venezolanas?

¿Cómo algo puede ser realmente elegante, estético, llamativo y al mismo tiempo tan compacto? la respuesta está en esta lámpara, pues que tenga ciertos aires de majestuosidad no significa que no pueda pasar casi desapercibida. El secreto de la sencilla lámpara de araña es jugar con elementos decorativos que no compitan con ella y tampoco la dejen a un lado, y ¡algo muy importante! delimitar el lugar donde se colocará, porque inmediatamente que se haga ¡ese lugar cambiará! No necesariamente tiene que ser la sala, puede ser una habitación e incluso un baño, en materia de decoración la clave es tener creatividad.