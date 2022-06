6 ideas para una sala de juegos única y divertida

¿Que tú hijo es de los que no puede ver cualquier mueble o árbol porque de inmediato le sale su espíritu escalador? Pues ¡sácale provecho a las paredes! Y arma una pared de escalada infantil en la sala de juegos para que disfrute de trepar sin parar. Otra opción súper creativa es la cortina de cuerdas con la que además de divertirse él, tú podrás dividir dos ambientes dentro de la misma habitación. Recuerda que toda precaución siempre será necesaria sobre todo si se trata de tus hijos, es por ello que debes de asegurarte bien con respecto a los soportes de este tipo de ideas. Tampoco estará de más que coloques una colchoneta o lo que creas conveniente para amortiguar alguna caída. Otra idea fabulosa es hacer de una pared, una pizarra. Sabemos que no fue fácil enseñarle a tu hijo que las paredes no se rayan, pero con esta idea harás volar la imaginación de tu pequeño haciendo de sus dibujos toda una obra de arte, y él, por supuesto, se sentirá más que feliz de que por fin pueda dibujar en una pared son total libertad. Un toque bastante raro pero también bastante interesante es servirse de esta pizarra gigante para colocar el televisor, si es del tipo pantalla plana; así, un puff cerca hará que este espacio también funciones como una salita de TV.