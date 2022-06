¿Tu trabajo es tan divertido como este?

Si crees que trabajar y divertirse son dos cosas que son totalmente incompatibles, pues tengo un mensaje muy importante para ti, esta oficina de Soundcloud nos ha demostrado todo lo contrario, por suerte me incluyo entre los que aman su trabajo y espero que sea tu caso. Quiero compartir con ustedes la sorpresa de conocer este interesante proyecto de los creadores de Kinzo- Berlín que desarrollaron para esta plataforma social que además es líder en el mundo, se caracteriza por ser un portal donde podemos compartir grabaciones y sonidos con solo un clic, y sin lugar a dudas, esta oficina no podía ser sencillamente un espacio cualquiera, si no un lugar donde sus trabajadores se sintieran en completa libertad de desarrollar su creatividad.

Seguramente la lista de solicitudes para trabajar aquí debe rebozar todas las expectativas, pero bueno podemos asomarnos, ¿damos un vistazo?.