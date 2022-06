7 sencillos pasos para un cuarto de baño de lujo

¿Cuadros en el baño? Aunque no sea lo usual esta innovadora idea puede darle un toque de personalidad y estilo a tu cuarto de baño, desde cuadros y fotografías hasta dibujos realizados por ti o por tus hijos pueden enmarcarse con un cristal y darle vida a una pared que antes parecía en el olvido. Juega con tu creatividad y prueba distintos marcos, también puedes hacer combinaciones con espejos, mapas, chapas metálicas y todo lo que se te ocurra; en materia de arte, se vale todo aquello que consideras como tal, puede resultar bastante subjetivo y efectivamente lo es, lo importante de emplear estos elementos en el cuarto de baño es que los consideres tan representativos que no haya momento en que no voltees a verlos, ¡solo así sentirás que estás en un cuarto de baño de lujo!