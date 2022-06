Transforma tu balcón: una guía fácil

Algo que no puede faltar jamás en tu balcón es ese toque verde, natural, y fresco que ofrecen las plantas. No te imaginas la cantidad de opciones que tienes para hacer con ellas todo un ambiente decorado al mejor estilo. Elige plantas que vayan acorde con el diseño que tenga tu balcón. Las opciones son diversas: desde enredaderas, hasta en macetas; desde un huerto vertical (donde podrías plantar tus propias hortalizas), hasta cestas con los más coloridos ramilletes de flores. Juega con los colores y con los diseños de los materos, así como también con su ubicación, aprovecha el espacio de la barandilla, de los rincones, o ¡cuélgalas del techo! Y eso sí, nunca te olvides del cuidado y el cariño que ellas requieren (no querrás tener un balcón con lindos muebles pero con plantas descuidadas y flores marchitas).