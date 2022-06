Oficina en casa productiva ¡Así de simple!

No siempre contamos con la opción de tener una habitación ideal para convertirla en nuestra oficina, por lo que a veces es necesario adaptar un rincón de nuestra casa para que cumpla dicha función. En esos casos muchas veces no disponemos de ventanas que permitan la entrada de luz natural, necesaria para trabajar adecuadamente; no obstante, puedes recurrir a la luz artificial. Las más recomendables son las bombillas de luz blanca, puesto que son las más parecidas a la luz natural y no cansan a la vista como sí sucede con las bombillas de luz amarilla. Además, como se suele permanecer largo rato trabajando, debemos conseguir bombillas que no se calienten demasiado, otra razón más para usar las de luz blanca, pues son de bajo consumo eléctrico y evita que esto suceda. Otro tips interesante es que las lámparas de tubo, tienden a tener una larga vida y a iluminar hasta los rincones más diminutos, sin excepción.