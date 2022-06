¡Consejos para que tu sala luzca más acogedora!

Las bibliotecas y estanterías son una excelente alternativa para hacer lucir tu sala más acogedora. En ellas no solo puedes ubicar libros y revistas, sino que además puedes agregar cajas organizadoras con distintos colores, plantas y flores, fotos, etc. Si lo prefieres, en vez de una biblioteca, puedes ubicar repisas que sostengan tus libros, lámparas y cualquier objeto de preferencia. Adicionalmente, podrías instalar estanterías multiusos o closets, capaces de sostener el televisor, blue ray, radio y otros aparatos tecnológicos que uses con frecuencia en tu sala.

En tu biblioteca, repisas o estanterias, también puedes incluir cuadros, mensajes o dibujos hechos por los niños, mapas del mundo y collage con las imágenes de tu preferencia.