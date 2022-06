Moderniza tu baño

Si tienes años con ese viejo lavamanos y quieres cambiarlo por algo más actualizado, hacerlo es más sencillo de lo que piensas. Primero no gastes dinero comprando un mueble completo, busca la manera de reciclar alguno que tengas en casa que ya no uses, no te preocupes por la forma, cualquiera puede adaptarse a lo que buscas. Luego modifica el lugar donde pondrás la pieza de lavamanos sin pedestal, agrega algunos elementos decorativos y listo, dale el estilo vintage que tanto te gusta sin gastar mucho dinero.