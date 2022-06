30 Consejos para mejorar tu casa con poquito dinero

Ya se acerca navidad y siempre sobran unas cuantas luces de navideñas al momento de decorar nuestros hogares, entonces ¿por qué no la usas para decorar una habitación durante todo el año? le dará un toque brillante y creativo a cualquier habitación, pero recuerda que puedes utilizar esta idea para darle vida a un área en particular ocmo estantes o cabeceras de la cama incluso ventanas, pero no a todo el cuarto