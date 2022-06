¡6 Ideas Super Económicas para una casa como Nueva!

No se trata de limpiar el dormitorio, la cocina, o la sala, ni de recoger la basura del piso y guardar los objetos que están fuera de sitio. Tampoco de recoger las cáscaras de cambur que tiene días debajo de un mueble; se trata de una limpieza en amplitud y profundidad. Si mueves los muebles encontraras sorpresas detrás de ellos. Es una limpieza profunda y al detalle. Pero no solo el piso, también todos y cada uno de los muebles en todas sus caras; incluyendo las internas. No te desesperes. Haz un Plan. Estudia los espacios y observa que es lo que más está afectando y empieza por allí. Asigna en el plan, el momento que lo realizarás, día y hora. Revisa qué productos de limpieza están disponibles o que tengas que comprar; tratando de adquirir los multipropósitos de calidad. Incluye en el plan: pisos, paredes, alfombras, techos, muebles, closet (pisos y techo). Las visitas, amigos y familiares dirán ¿ Qué pasó aquí, qué hicieron?. ¡Nada! limpiar.