Consejos para Paredes Espectaculares de Ladrillo

Si eres amante del blanco sobre blanco pero no quieres hacer la típica decoración minimalista, puedes agregarle textura a tus paredes recubriéndolas con materiales rústicos. En este caso, vemos como todo el tema de la habitación se basa en la superposición de piezas en color blanco, siendo las paredes los elementos que aportan textura y un estilo rústico-chic al diseño para no convertirse en otro cuarto blanco más del montón. Los ladrillos pueden combinarse perfectamente con otras texturas, siempre y cuando tengan la misma tonalidad y no se recargue el espacio.