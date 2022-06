Pasos sencillos para comprar y cultivar un Bonsai

Muchos, son los estafadores que venden Bonsái sin serlo, usan esquejes o tallos cortados con tan malas intenciones que ni siquiera, como esquejes pegan y no sacan raíz. Cuando encuentres el proveedor confiable debes tomar la decisión de comprar un Pre bonsái o un Bonsái. Lo ideal, es que el árbol, ya esté en su maceta definitiva, ya que si lo compras en la no definitiva deberás esperar de 3 a 5 años para mudarla y correr con el riesgo de su cuidado. Evaluar para comprar un Bonsái no es ver que sea grande y robusto, no es el camino; si sabes de árboles, sabrás diferenciar un buen Bonsái. Toca la textura de sus hojas y percibe su vejez. Pero si no puedes apreciar la diferencia por las hojas, ve a la corteza, es más fácil ver su edad equivalente.

Foto: Bonsai estilo inclinado