10 Fuentes y cascadas ¡perfectas para patios pequeños!

Los patios y jardines siempre le dan un aire diferente a los hogares, estar en contacto con la naturaleza proporciona armonía y sin duda mucha vitalidad, por eso debes incluir este espacio en tu casa. Ahora, un patio o jardín no está completo hasta que no incluyes el elemento agua, recordemos que el agua debe estar corriendo para atraer las buenas energías y que fluyan, de este modo no solo creas un ambiente hermoso, también haces que todo lo negativo quede atrás y te llenes de lo positivo.

Aunque pienses que tener esto en casa es complicado, te enseñaremos ideas sencillas para incluir un muro o mini cascada en un patio pequeño. ¿Preparados? ¡Empecemos!