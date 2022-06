¡Tips para preparar la casa en nochebuena!

El tradicional arbolito… No puede faltar el sitio donde colocaremos lo que más esperamos en la nochebuena, los regalos del niño Jesús, el delirio de todos los niños y de adultos también, entonces por qué no colocar un buen ejemplar natural o artificial, no necesita de tantos adornos, siempre y cuando tengan objetos brillantes y colores navideños, sin olvidar la importancia de la estrella en la cima del arbolito.