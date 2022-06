¡9 Meses y 9 tips para organizar el cuarto del bebé!

Elegir los colores para este espacio es prácticamente libre. Se puede utilizar un tema monocromático en tonos blancos, neutros o pasteles; combinar dos colores, crear un estilo ecléctico donde el color no sea el elemento que unifique al diseño, etc.. ¡Las posibilidades son infinitas! Hoy en día utilizar rosa para niñas y azul para niños es algo que ya no se estila, si el sexo de tu bebé será sorpresa, puedes optar por colores como el amarillo, verde, púrpura y hasta gris para no predeterminar la habitación.

Evita los colores muy oscuros para no hacer del ambiente un espacio pesado, pero tampoco te excedas con el color blanco para que el cuarto no parezca una clínica. Lo más sencillo es buscar una pared focal donde vertir la mayor cantidad de colorido y luego repetir estos tonos a lo largo de la habitación en elementos puntuales.