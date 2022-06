7 pasos para un dormitorio vintage de película

¿Quieres tener un dormitorio como el de los años de oro de Hollywood? El tema Vintage está siendo usado en muchos ámbitos últimamente. Por eso en la decoración de interiores no podía ser la excepción, aunque algunas personas tienden a confundirlo con lo retro. Se habla del estilo vintage, cuando se usan elementos, objetos o accesorios que tienen algunos años desde su creación, pero que no son considerados como una antigüedad. Si quieres aplicarlo en tu dormitorio, no quiere decir que solo debas incluir este tipo de elementos decorativos, puedes combinar con algo más actual, moderno o contemporáneo.

Para tener un mueble que sea considerado parte de esta tendencia, debe ser original y anterior a los años 90. Esta es la principal diferencia entre lo denominado retro, ya que lo retro es un estetisismo que evoca el pasado, de modo que estos objetos son por lo general fabricados en tiempos actuales.

Lo mejor de equipar tu cuarto, con esta temática, es que puedes conseguir los elementos decorativos que necesitas en ventas de garaje, mercados populares o tiendas de segunda mano, por ende suelen ser bastante económicos. Otra ventaja, es que podrás reciclar los muebles viejos de casa, con unos retoques quedarán perfectos para darle la apariencia que buscas a tu habitación. Toma nota de estos consejos y ponte vintage.