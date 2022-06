6 Consejos para el venezolano con casa pequeña

Finalmente no importa la marca o el tamaño de los muebles; si tu casa tiene poco espacio, un elemento gigante no será útil para un espacio así, es por eso que debes intentar buscar elementos con diseños no solo más funcionales y compacto, también deben tener un toque original y creativo que te de funcionalidad y se conecte con tus necesidades y personalidad.

Y si necesitas más ideas, acá te dejo 8 Consejos para mantener tu casa bella y ordenada