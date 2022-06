Arriba del garaje: ¡Construyeron una terraza hermosa!

Como para no quedarse cortos, esta parrillera fue construida a todo lo largo de la pared, de este espacio recuperado para terraza. Una solución perfecta en este caso, también puedes, si no quieres hacer algo tan extenso, resolver una instalación de parrillera portátil, que las hay magníficas, o hacer una más pequeña y no tan ambiciosa, siempre te traerá satisfacciones al momento de reunir a la familia y amigos en la nueva terraza.