Mira la Transformación total de estos 50 Mts2

No solo has ganado espacio y una mejor estética, sino que también tu cocina esta completa ya que posee todos los elementos necesarios para darte una total funcionalidad. La instalación de un mesón con superfice de madera no solo sirve como área de trabajo para la preparación de los aperitivos y platillos, también es una excelente mesa para comer.

Siempre es importante utilizar elementos con múltiples funciones en habitaciones o construcciones que posean poco espacio, no solo se verán bien y también te facilitará las cosas al momento de realizar la limpieza.